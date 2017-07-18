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وفد "التصنيف الإفريقي للجامعات": الأزهر يرسخ لقيم السلام واحترام المبادئ الإنسانية

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مصراوي Masrawy

وفد "التصنيف الإفريقي للجامعات": الأزهر يرسخ لقيم السلام واحترام المبادئ الإنسانية

01:23 م الثلاثاء 18 يوليه 2017

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفد خبراء التصنيف الأفريقي للجامعات.

وأعلن الأزهر، في البيان الصادر، الثلاثاء، أن الوفد يضم البروفسير "تاتانيا فولكوفا" من دولة لاتفيا، والبروفسير "هو تاكي هورتينس" من "كوت دي فوار"، والدكتورة "فيوليت ماكوكو"، ممثلةً عن اتحاد الجامعات الأفريقية، والمدير الأفريقي للمشروع.

وقال الدكتور أحمد الطيب: "الأزهر الشريف هو أقدم جامعة في العالم بدأ فيها التعليم واستمر حتى الآن، وتنفرد بأنها تضم إلى جانب الدراسات النظرية الدراسات التقنية والعلمية، كما أن مناهجها تقوم على التعددية الفكرية ومناقشة الآراء بموضوعية دون إقصاء لفكر أو احتكار للصواب، فهو يدرس طلابه المذاهب المختلفة والرأي والرأي الآخر، ولذلك يصعب استقطابهم من قبل التيارات الفكرية المتطرفة".

وأضاف الطيب، أن تنتشر فيها المذاهب الفقهية الأربعة لوجود الأزهر فيها، وهو ما لا يتكرر في دول أخرى تقتصر على مذهب واحد، مؤكدًا أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين علاقة طيبة تسودها المودة والسلام، يشهد لذلك بيت العائلة المصرية الذي يضم مسلمين ومسيحيين للحفاظ على النسيج الوطني المصري، موضحًا أن الأزهر يعمل على ترسيخ قيم السلام على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد وفد خبراء التصنيف الإفريقي للجامعات، أن جامعة الأزهر لا يوجد لها مثيل في أفريقيا لما تملكه من أصالة وعراقة وتاريخ، وما تضمه من خبرات وتجهيزات ضخمة، ولما رآه من انفتاح على الآخر وتعاون في تقديم المعلومات اللازمة، وهو ما يبشر بأن تكون الجامعة سببًا في تقدم إفريقيا.

وأوضح أعضاء الوفد، أن ما يقوم به شيخ الأزهر والفريق المعاون لفضيلته من جهود عظيمة في جامعة الأزهر يرسخ لقيم السلام واحترام المبادئ الإنسانية، ويؤثر بالإيجاب في طلاب الجامعة وعائلاتهم، وهذا أمر جدير بالتقدير، مشيدين بعملية الاحتواء التي وجدوها داخل الجامعة حين رأوا طلابًا وافدين من جميع جنسيات العالم إلى جانب الطلاب المصريين، لافتين إلى أن الوفد سيعمل على الترويج لجامعة الأزهر ولمنهجها التعددي في العالم كله.​

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