أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

22 أغسطس.. الحكم في إعادة محاكمة حسين سالم في غسيل الأموال

Google+ Print

مصراوي Masrawy

22 أغسطس.. الحكم في إعادة محاكمة حسين سالم في غسيل الأموال

01:04 م الثلاثاء 18 يوليه 2017

22 أغسطس.. الحكم في إعادة محاكمة حسين سالم في غسيل الأموال

رجل الأعمال حسين سالم

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حجز قضية إعادة محاكمة رجل الأعمال حسين سالم، ونجليه لاتهامهم بجريمة غسيل الأموال، لجلسة 22 أغسطس للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضر الدكتور محمود كبيش، دفاع المتهم، ولم تستغرق الجلسة عشر دقائق.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت غيابيًا في أكتوبر 2011 بالسجن 7 سنوات على رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة الهاربين، وتغريمهم مبلغ 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار، لاتهامهم التربح وغسل الأموال من خلال صفقة تصدير وبيع الغاز المصري لإسرائيل.

كانت النيابة العامة أحالت رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت التحقيقات تلقي المتهم أموالا على حساباته المصرفية ببنكي الأهلي سوستيه جنرال والبنك العربي الأفريقي.

كما أجري تحويلات مصرفية داخل وخارج البلاد في حساباته بدولة إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخري، وقام المتهم بتحويل مبلغ في حقائب والهروب به إلى الخارج عن طريق طائرته الخاصة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية اقتحام مشيخة الأزهر لـ 16 سبتمبر

    أخبار

  • اليوم.. استكمال محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

    أخبار

  • "الجنايات" تستأنف محاكمة حسين سالم ونجليه في قضية غسيل الأموال

    أخبار

  • اليوم.. "الجنايات" تستكمل محاكمة 20 متهمًا بقضية "داعش ليبيا"

    أخبار

إعلان

a82a0de48a.jpg
a02868828f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية