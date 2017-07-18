22 أغسطس.. الحكم في إعادة محاكمة حسين سالم في غسيل الأموال

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حجز قضية إعادة محاكمة رجل الأعمال حسين سالم، ونجليه لاتهامهم بجريمة غسيل الأموال، لجلسة 22 أغسطس للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضر الدكتور محمود كبيش، دفاع المتهم، ولم تستغرق الجلسة عشر دقائق.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت غيابيًا في أكتوبر 2011 بالسجن 7 سنوات على رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة الهاربين، وتغريمهم مبلغ 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار، لاتهامهم التربح وغسل الأموال من خلال صفقة تصدير وبيع الغاز المصري لإسرائيل.

كانت النيابة العامة أحالت رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت التحقيقات تلقي المتهم أموالا على حساباته المصرفية ببنكي الأهلي سوستيه جنرال والبنك العربي الأفريقي.

كما أجري تحويلات مصرفية داخل وخارج البلاد في حساباته بدولة إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخري، وقام المتهم بتحويل مبلغ في حقائب والهروب به إلى الخارج عن طريق طائرته الخاصة.