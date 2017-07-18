عطل فني يصيب فوادفون قطر لأكثر من 24 ساعة والشركة تستعين بخبراء عالميين

مصراوي Masrawy

القاهرة – (مصراوي):

أعلنت فودافون قطر تعطل بعض الخدمات المقدمة إلى عملائها بسبب "مشكلة تقنية" جراء عملية تحديث بيانات "مهمة" صباح أمس الاثنين.

وقالت الشركة في سلسة تغريدات عبر حسابها على موقع توتير، إن خبراء وصلوا من شركائنا العالميين لدعمنا لإعادة الخدمة للشبكة وأنهم متواجدون حاليا مع الفريق المحلي لمحاولة إصلاح العطل.

وأوضحت الشركة أنها ستعوض العملاء عن الضرر بتمديد فترة صلاحية الرصيد حتى يوم 28 يوليو.

وأعلنت الشركة إعادة تشغيل شبكة الجيل الثاني 2G جزئيا بما يتيح للعملاء إجراء المكالمات الهاتفية في بعض المناطق الى أرقام فودافون وأرقام دولية، إلا أن خدمات الجيلين الثالث (3G) والرابع (4G) مازالا معطلين.

وكانت شركة فودافون قطر أعلنت عبر حساباتها على فيسبوك وتوتير قبل نحو أسبوعين تغيير اسم الشبكة في قطر إلى اسم "تميم المجد"، قبل أن تتجه إلى حذف التصريحات.

جاء ذلك بعد أيام من قطع مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الشهر الماضي علاقاتهم مع قطر لاتهامها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونهم الداخلية، وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.

وقدمت الدول الأربع لائحة مطالب إلى قطر في الثاني والعشرين من يونيو الماضي بينها تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة وغلق القاعدة التركية العسكرية، كشروط لإنهاء المقاطعة إلا أن الدوحةة رفضت هذه القائمة.

وفرضت الدول الأربع عددا من القيود على قطر بما فيها إغلاق الأجواء البحرية والجوية والمناقذ البرية أمام الشركات القطرية.