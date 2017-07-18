بقرار من النيابة.. "سلاحف سيناء" في ضيافة حديقة حيوان الجيزة (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

نقل فرع شئون البيئة في السويس، اليوم الثلاثاء، عددًا من السلاحف البرية، إلى بيت حديقة الحيوان بالجيزة، لتوفير الرعاية لها، تنفيذًا لقرار النيابة العامة في السويس.

وقال المهندس غريب مرسي مدير فرع شئون البيئة في السويس، إن السلاحف خرجت من جنوب سيناء الخميس الماضي، بمعرفة مركز تكاثر الحيوانات، كانت في طريقها لفرع المركز بالقاهرة، مضيفًا أن قوات تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي، اشتبهت في السيارة المحملة بالسلاحف، فاستوقفتها واقتادتها إلى مدينة السويس.

وأشار مرسي، إلى أن أمن السويس، طلب معاينة السلاحف، وأوراق الشحن والمركز، وتبين أن الأوراق سليمة، وأن المركز معتمد لدى وزارة البيئة، تحت إشراف جهاز المحميات.

وعقب ذلك طلب مدير فرع البيئة خبير من المحميات، بالوزارة لفحص السلاحف، وأقر أنها ليست من الأنواع النادرة أو المحظور خروجها من سيناء.

وكشف عن أن عدد السلاحف، وصل إلى 46 سلحفاة، متنوعة الأحجام والأعمار، ونفقت منها سلحفتين صغيرتين، لعدم توافر مكان للإعاشة، ولفت إلى أن هذا العدد كافي لإقامة محمية طبيعية لها.

وقدم تقرير للنيابة العامة، وطالب بتسلم السلاحف لحديقة الحيوان، على سبيل الرعاية والإعاشة، لحين صدور قرار جديد من النيابة سواء ببقائها في الحديقة أو تسليمها لمركز تكاثر الحيوانات.