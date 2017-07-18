فتاة تدعى اختطافها بعدما وعدها شاب بالزواج وتركها بالشارع بالفيوم

كتب- علاء عمران:

ادعت فتاة تعرضها للاختطاف خشية، معاقبة أهلها لها بعد تركها لمنزلها، وتخلى عشيقها عنها بمحط سكك حديد الفيوم .

البداية اثناء تواجد الخدمة الأمنية المعينة بحرم محطة سكك حديد الفيوم، من الخارج أبلغته إحدى الفتيات وتدعى (أ ع ،20 سنة)، بدون عمل بانها تعرفت على أحد الأشخاص يدعى (ع.ك) وتوعدا على المقابلة بمدينة الفيوم لرغبته بالزواج منها، وأنه تهرب منها، وتركها بمفردها وطلبت من الخدمة مساعدتها في الاتصال هاتفيا بذويها للحضور لاصطحابها من مدينة الفيوم؛ حيث قامت الفتاة بالاتصال وادعت اختطافها على غير الحقيقة.

وبمواجهتها وبسؤالها اقرت بقيامها بذلك خشية رد فعل اهليتها لتركها المنزل دون علمهم، ونفت تعرضها لأي أذى وإنها حضرت لمدينة الفيوم بمحض إرادتها، وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

وتحرر المحضر اللازم وتم ارساله بالمذكورة لقسم شرطة أول الفيوم لقيده وعرضه على النيابة.