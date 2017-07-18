الإسماعيلية تستعد لانطلاق الدورة الـ18 للمهرجان الدولي للفنون الشعبية

الإسماعيلية_انجي هيبة:

ترأس محمد عبدالسلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للمهرجان الدولي الـ18 للفنون الشعبية، بحضور المهندس عبدالله الزغبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و الفنان أحمد الشافعي، وكيل وزارة الثقافة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والفنان ماهر كمال مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، وصالح فتحي، مدير عام المهرجانات، ومديري مديريات الشباب والرياضة و السياحة والمجمع التعليمي والأبنية التعليمية وقيادات قطاع الثقافة بالإسماعيلية، في إطار الاستعدادات لانطلاق الدورة الـ18 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، خلال الفترة من 21 إلى 26 أغسطس المقبل.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة كل ما تم تنفيذه من التجهيزات والتدابير، استعدادًا لدورة مهرجان هذا العام.

ومن المنتظر أن تشارك في دورة مهرجان هذا العام، 15 دولة أجنبية وعربية منها المكسيك والهند ونيجيريا والسودان وتونس وبلغاريا وجزر المالديف وسيريلانكا وبنجلاديش والجزائر وروسيا وإندونسيا وفلسطين، إضافة إلى 8 فرق مصرية، منها الفرقة القومية للفنون الشعبية، وتشمل العروض الخارجية لمهرجان هذا العام عددًا من المسارح المكشوفة وهي مراكز ومدن فايد والقنطرتين غرب وشرق ودار الأوبرا، إضافة إلى مسارح الغابة وشاطىء الدنفاة وقصر الثقافة.

وتم استعراض ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة بلجان الإقامة والإعاشة والإعلام وكافة الأمور المتعلقة بالمهرجان.