محافظ السويس يتابع أعمال الإنشاء بمحطات المياه والصرف بالقطاع الريفي (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، مشروعات المياه والصرف الصحي التي يجري إنشائها بحي الجناين، وقرى شباب الخريجين، لتدعيم المناطق المحرومة بشبكة صرف صحي جديدة وتوصيل خطوط المياه النظيفة باستثمارات بلغت نصف مليار جنيه.

وتفقد المحافظ أعمال الإنشاءات بمحطة الصرف بمنطقة الجوهري و"طحمير" بطاقة قدرها 4 آلاف متر مكعب، بتكلفة تصل إلى 13 مليون جنيه التي تنتهي الأعمال بها خلال 15 أغسطس المقبل.

كما تابع توصيل المحابس الرئيسية لخط المياه بقرية الرائد، بطول 3600 متر بتكلفة 4.4 مليون جنيه من محطة مياه غرب النفق التي تبلغ قدرتها 12 ألف متر مكعب مياه لتغذية قرى شباب الخريجين، ومدينتي السلام 1 و2 بتكلفة 36 مليون جنيه.

وتفقد محطة غرب النفق لمتابعة الأعمال النهائية الجارية، استعدادًا للتشغيل التجريبي خلال الفترة القادمة.



ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من محطتي الرفع لمياه الصرف الصحي بقرية كبريت ومحطة الرفع بقرية "جنيفة" ومتابعة الأعمال النهائية أولًا بأول وتشغيلها خلال شهر، وتوجه عقب ذلك لمحطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بقرية جنيفة، وتابع عملية التشغيل التجريبي للمحطة بطاقة قدرها 8 آلاف متر مكعب بتكلفة قدرها 98 مليون جنيه لخدمة قرى كبريت وجنيفه والمناطق المجاورة لها.



وأبدى المحافظ عدة ملاحظات أثناء تفقده محطات الرفع، أبرزها يتعلق بخطوط الضخ والطلمبات، مؤكدًا أهمية تلافي هذه الملاحظات خلال 15 أغسطس حتى تدخل هذه المحطات الخدمة.



وقال حامد إنه طالب مسؤولي الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بمدن القناة، بفتح باب التقديم لتوصيل الصرف الصحي للمنازل بقرى طحيمر والجوهري وكبريت من خلال قسط شهري لمدة عام، بالإضافة إلى فتح باب التقديم لسكان قرية الرائد وقرى شباب الخريجين لتركيب عدادات المياه والتسهيل على المواطنين تحصيل الرسوم المقررة.



وأضاف خلال الجولة، أنه طلب أيضًا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إعداد تقرير عن المشروعات التي تقام وتدعم محافظة السويس في مجال الصرف والمياه لسد احتياجات المواطنين من هذه الخدمات خلال الثلاثة أشهر القادمة.