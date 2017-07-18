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تكريم الطالب "عبدالراضي علام" حاصل على 99,76% في الثانوية بأسيوط (صور)

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مصراوي Masrawy

تكريم الطالب "عبدالراضي علام" حاصل على 99,76% في الثانوية بأسيوط (صور)

12:45 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

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أسيوط- أسامة صديق:

كرم صلاح فتحي بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الثلاثاء، الطالب "عبدالراضي علام حسن"، الحاصل على 99,76% بمدرسة العتمانية الثانوية المشتركة، بإدارة البداري التعليمية، الحاصل على ترتيب التاسع مكرر على مستوى الجمهورية، بحضور محمد زناتي، مدير إدارة البداري التعليمية ونعمان فتحي نعمان، عضو مجلس النواب عن دائرة ساحل سليم والبداري.

وأبدى وكيل الوزارة، فخره بالطالب الذي يعد نموذجًا مشرفًا للتعليم في أسيوط، معربًا عن سعادته لوجود مثل هذه النماذج الطلابية التي تتحدى الظروف الاجتماعية وتتفوق في دراستها.

وأكد بدوي أنه يشجع مثل هذه الطاقات الشبابية التي تعد مثلًا يحتذى به لأبناء جيله، موجهًا الشكر للقيادات التعليمية بإدارة البداري التعليمية، والمدرسة التي تخرج منها الطالب، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تألو جهدًا للنهوض بالعملية التعليمية بجميع مراحلها.

وفي السياق ذاته، كرم مدير إدارة البداري، الطالب عبدالراضي، وأهداه شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديًرا لتفوقه في دراسته.

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