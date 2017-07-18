أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

"الإدارية" تُرسي مبدأً جديدًا: تبديد منزل الزوجية يسجل "جنائيًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الإدارية" تُرسي مبدأً جديدًا: تبديد منزل الزوجية يسجل "جنائيًا

12:46 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

المحكمة الإدارية العليا

 

كتب- محمود الشوربجي:

أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ جديدًا، بأن تبديد منزل الزوجية يصلح لتسجيل الزوج في كارته المعلومات الجنائية حماية للأسرة، وأن تصالح الزوجة مع الزوج فقط هو ما يعفيه من التسجيل الجنائي.

وقضت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد الزوج ( ع أ غ) بعد أن تصالحت زوجته معه في قضية تبديد منزل الزوجية.

قالت المحكمة أن جريمة تبديد منزل الزوجية يعطي للداخلية الحق في التسجيل الجنائي للزوج وذلك حماية للأسرة من التفتت والأطفال من الضياع والزوجة من التلاعب بحقوقها، وأن المشرع الدستوري ارتقى بالأسرة وجعلها أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وألزم الدولة ومؤسساتها بالحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الزوج المطعون ضده اُتهم في قضية تبديد منزل الزوجية جنح مركز تلا بكفر الشيخ وقضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع زوجته، ثم اُتهم مرة أخرى بجنحة تبديد، جنح مركز تلا، وقضى فيها أيضًا بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح للمرة الثانية, فقامت الداخلية بتسجيله جنائيًا بكارته المعلومات حماية للزوجة وعلى هذا النحو فإن المطعون ضده لم تثبت إدانته في القضيتين المذكورتين، ويكون إدراج اسمه ضمن المسجلين جنائيًا باعتباره متهمًا في تلك القضيتين إنما يخالف الواقع ويخل بحقه الدستوري في التمتع بأصل البراءة ويؤثر على سمعة الأسرة وأطفاله طالما رجع لجادة الصواب.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المتهم رقم 10 في اشتباكات الوراق | مثبوت في الداخلية.. اختفى في النيابة

    أخبار

  • حبس 9 متهمين بمقاومة السلطات في اشتباكات جزيرة الوراق 15 يومًا

    أخبار

  • ننشر أقوال ضباط وأفراد الشرطة المصابين في اشتباكات جزيرة الوراق

    أخبار

  • تنفيذ أكثر من 33 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

    أخبار

إعلان

9dee108f7c.jpg
cf7c5aa055.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية