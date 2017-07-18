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متحف بمدينة ألمانية يعرض أعمال رسامي كاريكاتير أتراك تسخر من أردوغان

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مصراوي Masrawy

متحف بمدينة ألمانية يعرض أعمال رسامي كاريكاتير أتراك تسخر من أردوغان

12:44 م الثلاثاء 18 يوليه 2017

متحف بمدينة ألمانية يعرض أعمال رسامي كاريكاتير أتراك تسخر من أردوغان

كاسل (ألمانيا) - (د ب أ):

يستضيف متحف في مدينة كاسل الألمانية بداية من اليوم الثلاثاء معرضا جديدا يشارك فيه 50 من رسامي الكاريكاتير الأتراك الذين تسخر أعمالهم من الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة التركية.

ومن المقرر أن يقوم سابين كوبر-بوتش المشرف على المعرض مع رسام الكاريكاتير التركي تان جمال جينك بتقديم المعرض الناطق بلغتين، والذي من المقرر أن يظل مفتوحا للجمهور من 20 يوليو وحتى 27 أغسطس في متحف فن الكاريكاتير في كاسل.

وذكر المتحف في بيان إن "50 من أبرز رسامي الكاريكاتير يستخدمون أعمالهم للحديث عن حرية الصحافة وإظهار الطبيعة الأصلية والفنية والتقدمية للفن في تركيا".

ورغم أن تركيا لها إرث طويل من السخرية السياسية، فقد أصبحت أنقرة أكثر استبدادا عندما يتعلق الأمر بالمطبوعات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض قد يؤدي إلى زيادة في توتر العلاقات بين ألمانيا وتركيا التي تتجه للأسوأ منذ العام الماضي بعد نشر قصيدة للكاتب الساخر الألماني يان بومرمان تعمدت إهانة أردوغان.

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