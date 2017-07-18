برلماني: قرار السيسي بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة "تاريخي"

كتب- أحمد علي:

وصف النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، القرار الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إليكترونياً بـ"التاريخي".

وقال "أبو جاد"، في نص البيان الصادر، الثلاثاء، إن القرار نص على إلزام جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تحقيق الربط الكامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة تداول الشكاوى وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها.

وطالب عضو مجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الإسراع في إصدار القرارات اللازمة لتفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدًا أهمية هذا القرار في حسم جميع الشكاوى الحكومة والإسراع في حلها مع الحفاظ على سريتها.

كما طالب النائب حسين أبو جاد، جميع المسئولين وفي مقدمتهم الوزراء والمحافظين الالتزام التام بتفيذ ما جاء في هذا القرار من إيجاد حلول عاجلة وسريعة لجميع المشكلات الحكومية مؤكدًا أن القرار سوف يخفف الأعباء عن أعضاء مجلس النواب الذين يحملون آلاف الشكاوى الخاصة بأبناء وجماهير دوائرهم الانتخابية.