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مؤمن زكريا ووليد سليمان يغيبان عن أول مباراة في البطولة العربية

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مؤمن زكريا ووليد سليمان يغيبان عن أول مباراة في البطولة العربية مؤمن زكريا ووليد سليمان يغيبان عن أول مباراة في البطولة العربية

التحرير

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منح الجهاز الفني بالأهلي، الثنائي مؤمن زكريا ووليد سليمان، راحة من التدريبات 5 أيام، لينضما مع اللاعبين الدوليين الذين حصلوا على إجازة لمدة لمدة أسبوع.

ومن المقرر أن يغيب الثنائي عن أول مباراة للأهلي في البطولة العربية.

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وكان حسام البدري، قرر منح اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي، الفرصة للمشاركة، وإثبات الوجود خلال مباريات البطولة العربية،  قبل الإعلان عن قائمة الموسم الجديد. 

ويشارك الأهلي في البطولة العربية التي تستضيفها خلال الفترة من 22 يوليو الجاري حتى 5 أغسطس المقبل.

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التحرير

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