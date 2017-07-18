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الأهلي يعلن قائمته للموسم الجديد عقب البطولة العربية

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الأهلي يعلن قائمته للموسم الجديد عقب البطولة العربية الأهلي يعلن قائمته للموسم الجديد عقب البطولة العربية

التحرير

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قرر حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي، منح اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي، الفرصة للمشاركة، وإثبات الوجود خلال مباريات البطولة العربية،  قبل الإعلان عن قائمة الموسم الجديد.

وعلمت «التحرير» أن البدري اختار عدد من الأسماء الذين يخضعون للتقيم وهم (أحمد عادل عبد المنعم - حسين السيد - صبري رحيل - باسم علي - ميدو جابر - عمرو بركات - أكرم توفيق - عماد متعب - محمد هاني). 

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ويشارك الأهلي في البطولة العربية التي تستضيفها خلال الفترة من 22 يوليو الجاري حتى 5 أغسطس المقبل.

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التحرير

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