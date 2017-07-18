«الونش».. مدافع الأخطاء الساذجة

التحرير

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تعاقد نادي الزمالك مع محمود حمدي الونش، مدافع طلائع الجيش، مطلع الموسم الماضي، لتدعيم خط الدفاع بعد إعارة البوركيني محمد كوفي لصفوف الاتفاق السعودي.

وظهر الونش بمستوى متميز خلال الدور الأول ونال إشادة النقاد والجماهير، وبدأت تظهر بعض الأصوات المطالبة بضم اللاعب لصفوف المنتخب الوطني، إلا أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة رفض نظرًا لاندفاع اللاعب وتهوره.

وتراجع مستوى الونش بصورة واضحة جدا مع انطلاق الدور الثاني، وبدأت تتضح صحة وجهة نظر مدرب المنتخب، من جانبه يستعرض «التحرير»، أبرز المباريات التي أخطأ فيها الونش، وكان من الأسباب المباشرة لخسارة الزمالك:

- الإنتاج الحربي

بدأ محمود الونش سلسة أخطائه في لقاء الإنتاج الحربي بالدور الثاني للدوري، بعدما أعاد الكرة لمحمود جنش حارس المرمى، ليعيدها له الأخير، ويحاول اللاعب مراوغة أوميدا أوكري لاعب الإنتاج لكنه يفشل ويستخلصها أوكري وينفرد بجنش ويودعها الشباك، وانتهت المباراة بخسارة الزمالك بهدفين لهدف، سجل هدف الأبيض الوحيد وقتها حسام باولو.

- كابس يونايتد

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واجه الزمالك فريق كابس يونايتد في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وتأخر الأبيض بهدف لكنه أدرك التعادل عن طريق النيجيري ستانلي، وفي ظل سعيه لتسجيل التقدم، وفي أثناء إحدى هجمات كابس يونايتد، يترك الونش موقعه كلاعب قلب دفاع، للضغط على لاعب كابس محاولًا قطع الكرة منه، ليتم لعب الكرة خلفه وتستمر الهجمة إلى أن يسجل الفريق الزامبي هدفه الثاني، وخسر الزمالك اللقاء بنتيجة 3/1.

- أهلي طرابلس

واجه الزمالك فريق أهلي طرابلس الليبي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات الإفريقي، وكان الفوز مع خسارة كابس يونايتد أمام اتحاد العاصمة يضمن صعود الأبيض للدور ربع النهائي، وتقدم الزمالك بهدف سجله باسم مرسي، في أول ربع ساعة، وفي إحدى اللقطات يستخلص الفريق الليبي الكرة من معروف يوسف لاعب الزمالك ويتم تمريرها إلى مؤيد اللافي ليتوغل داخل منطقة الجزاء ليندفع الونش ويعرقل اللاعب بشكل واضح ليمنح الفريق الليبي ركلة جزاء تمكنه من تسجيل التعادل والعودة للمباراة، بل وحصل على الإنذار الثاني والطرد، ليقتل أمل الزمالك في إمكانية الفوز، وتعادل الأبيض 2/2 وودع البطولة.

- الأهلي

واصل محمود الونش أخطاءه القاتلة مع الزمالك في لقاء الأهلي الأخير بختام الدوري الممتاز، حيث إنه كان مكلفا برقابة جونيور أجاي مهاجم الأحمر، والذي أرسل له صالح جمعة كرة طولية على يسار مرمى الزمالك، ليتحرك اللاعب قليلًا ناحية اليمين للأهلي "اليسار للزمالك"، وبدلًا من أن يبقى الونش في موقعه كقلب دفاع ويترك مهمة مزاحمة أجاي للاعب محمد ناصف، ذهب الونش مع اللاعب وترك مكانه خاليًا، ليمرر أجاي الكرة إلى وليد سليمان في عمق دفاع الزمالك، وتحديدًا في المكان المفترض أن يوجد فيه الونش، ليودع سليمان الكرة الشباك.

وفي لقطة الهدف الثاني للأهلي، مرر عبد الله السعيد الكرة إلى أجاي داخل منطقة الـ18، واكتفى الونش بالتحليق على أجاي بل وفتح له زاوية التسديد الوحيدة على المرمى، ليضع اللاعب الكرة بليسينج على يسار عمر صلاح حارس الزمالك، معلنًا عن هدف الفوز القاتل للأهلي الذي حسم اللقاء بنتيجة 2/0.