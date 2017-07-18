بعد أزمة الوراق.. مساعد محافظ كفرالشيخ يوضح موقف جُزر الإقليم الثلاث

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أكد المهندس علي عبد الستار، مساعد محافظ كفر الشيخ، أن هناك 3 جزر على مساحة 80 كم بمراكز دسوق، فوه ومطوبس.

وقال "عبد الستار" -في بيان له اليوم الثلاثاء- إن أكبر هذه الجزر هي الرحمانية التي تمتد ما بين (دسوق كفر الشيخ – الرحمانية بحيرة)، يقطنها نحو ألفي نسمة، يمتلكون تلك الأراضي مؤكدا "ليست أراضي وضع يد أو حق انتفاع".

وأضاف مساعد محافظ كفر الشيح أن جمال مبارك حاول في نهاية التسعينات إقامة قرية سياحية على هذه الجزيرة، لكن دون جدوى مع رفض الأهالي.

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وأوضح أن جزيرة "ليزا" -على مساحة 50 فدانا- كانت ملكية خاصة لسيدة فلسطينية تدعى "ليزا"، وذلك قبل شرائها بواسطة رجال أعمال تعدى أحدهم على حرم النيل بمساحة 1800 متر، وتم إزالة تلك التعديات.

وأشار مساعد محافظ كفر الشيخ، إلى وجود جزيرة ثالثة بفرع نهر النيل بناحية مدينة فوه، قبالة الشاطئ بـ 5 كيلومترات على مساحة 20 فدانا، أغلب المساحة ملك إحدى العائلات، والباقي ملك المحافظة، لافتا بأن الدكتور أسامة عبد الواحد حمدي، محافظ كفر الشيخ الأسبق، كان ينتوي إقامة مشروع سياحي عليها.