حملة لـ«لأطباء العرب» تستهدف علاج 3000 مريض بالعمى في 9 محافظات

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يستعد المركز العربي لمكافحة العمى "إبصار" التابع لاتحاد الأطباء العرب، لاستكمال حملة "معا نعيد النور 4"، التي يستهدف المركز من خلالها إجراء 600 عملية مياه بيضاء وزرقاء، وفحص وعلاج ما يقرب من 3000 مريض مجانا بمحافظات: (القاهرة، الإسكندرية، بني سويف، المنيا، الأقصر، قنا، أسوان، سيناء، الوادى الجديد).

خلال الحملة الجديدة سوف يخضع 200 مريض لإجراء عمليات المياه البيضاء والزرقاء حتى نهاية العام ابتداءً من يوم الخميس القادم، حيث سيخضع 20 مريضًا لاستئصال المياه البيضاء من عيونهم داخل أحد مستشفيات القاهرة.

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وقال الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب إن الهدف الرئيسي من حملات مكافحة العمى التى يقوم بها مركز "إبصار" تحت إشراف الدكتور خالد حنفى هو تقليل حالات العمى الذى يمكن تفاديه، ودعم القطاع الصحي وسد العجز فى الخدمات الصحية بمحافظات مصر النائية، خاصة لغير القادرين والمساهمة مع المؤسسات الرسمية فى تفعيل خطتها الصحية.

كما تهدف تلك القوافل الطبية المجانية حسب رسلان إلى تخفيف معدلات الإصابة بأمراض العيون والتفاعل مع مبادرة منظمة الصحة العالمية 2020، التى تنشد القضاء على مشكلات العمى الممكن تفاديه ومسبباته عبر المتابعة الطبية المستمرة.