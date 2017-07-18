انخفاض أسعار الخضروات بالأسواق

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شهدت أسعار الخضار صباح اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2017 انخفاض بسوق الجملة والتجزئة وتراوحت أسعار الطماطم بين 2 لـ 3 جنيهات بسوق الجملة ونحو 3.5 لـ 4 جنيهات بسوق التجزئة.

الأسعار بسوق الجملة:

وسجلت البطاطس نحو 2.5 لـ3.5 جنيه للكيلو، والبصل نحو 2 لـ 3 جنيهات للكيلو، والكوسة نحو 4 لـ 5.5 جنيه للكيلو، والجزر سجل نحو 2.25 لـ 3.25 جنيه، والفاصوليا نحو 15 لـ 20 جنيها، والباذنجان البلدي نحو 1.5 لـ 3 جنيهات، والرومي نحو 1.5 لـ 3 جنيهات، والأبيض نحو 2 لـ 3 جنيهات.

فيما سجلت الملوخية نحو 1 لـ 3 جنيهات، والبامية نحو 9 لـ 13 جنيها، والفلفل البلدي نحو 2.75 لـ 3.75 جنيه، والفلفل الألوان نحو 3 لـ 5 جنيهات، والرومي نحو 2.7 لـ 3.5 جنيه.

متوسط أخضار بسوق التجزئة:

وتأثرت الأسعار فى سوق التجزئة اليوم بالتحرك الذى حدث بالجملة لتتجه الطماطم نحو الانخفاض وأغلب الأصناف تتباين وفقًا لمؤشر ارتفاعها وانخفاضها بسوق الجملة.

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وسجل متوسط سعر البطاطس نحو 4 جنيهات للكيلو، والبصل نحو 3.5 جنيه للكيلو، والكوسة نحو 5 لـ 6 جنيهات للكيلو، والجزر نحو 3 لـ 4 جنيهات للكيلو، والفاصوليا نحو 17 جنيها للكيلو، والباذنجان البلدي نحو 3 جنيهات، والرومي منه نحو 4 جنيهات للكيلو.

وسجلت الملوخية نحو 3 جنيهات للكيلو، والبامية نحو 12 لـ 16 والفلفل الرومي نحو 4 جنيهات للكيلو، والفلفل الألوان نحو 8 جنيهات للكيلو.

التجار: الأسعار انخفضت مقارنة بالأمس وستستقر الإسبوع الجارى:

وقال عدد كبير من تجار سوق التجزئة إن الأسعار تحركت نحو الإنخفاض اليوم، متوقعين أن تشهد مزيد من الاستقرار خلال الأسبوع الجاري.

وأشار جمال عادل أحد تجار التجزئة بسوق إمبابة إلى أن أسعار اليوم للخضروات انخفضت ما بين 50 قرشا لـ 100 قرش مقارنة بتعاملات أمس، لافتًا إلى أنه لا توجد أى مؤشرات بقرب ارتفاع للأسعار خلال الأسبوع الجاري.