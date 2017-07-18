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فيديو| «نظافة القاهرة»: المواطن سبب انتشار القمامة في الشوارع

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فيديو| «نظافة القاهرة»: المواطن سبب انتشار القمامة في الشوارع فيديو| «نظافة القاهرة»: المواطن سبب انتشار القمامة في الشوارع

التحرير

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قال المهندس حافظ السعيد، رئيس الهيئة العامة للنظافة بالقاهرة، إن سلوك المواطن هو سبب مشكلة القمامة فى ، كما أن وسائل الإعلام مسئولة عن القيام بحملات توعية للمواطنين.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC": "مشكلة القمامة على مر العصور لها حلول ولكن جزء كبير من الأزمة يقع على عاتق الإعلام والمواطن نفسه فيما يخص المحافظة على الشوارع وتقويم سلوكه وأخلاقياته في التعامل مع مقدرات الدولة".

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وتابع: "هناك مشاكل أخرى غير سلوك المواطن ولكن الدولة تحاول حلها، ومنها وجود مشكلة في محطات المناولة، وعزوف البعض عن هذا العمل، وبعض المشكلات الأخرى ولكن يسهل تجاوزها".

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التحرير

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