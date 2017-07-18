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لوكاكو: أنا هنا في مانشستر يونايتد لتسجيل الأهداف

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لوكاكو: أنا هنا في مانشستر يونايتد لتسجيل الأهداف لوكاكو: أنا هنا في مانشستر يونايتد لتسجيل الأهداف

التحرير

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أكد الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه متواجد مع الشياطين الحمر لتسجيل الأهداف، وذلك حسبما أفاد لوسائل الإعلام البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وكان نادي مانشستر يونايتد، بقيادة ميدره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، ضم البلجيكي لوكاكو صاحب الـ(24 عامًا)، قادمًا من صفوف إيفرتون، لمدة خمس أعوام، مع خيار مد عام إضافي، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وسجل لوكاكو، أول أهدافه اليوم، مع اليونايتد أمام ريال سالت ليك، والتي انتهت بفوز مانشستر (2-1)، في ملعب ريو تينتو، خلال الجولة التحضيرية لموسم 2017-2018، المقدمة برعاية أون.

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وقال لوكاكو: «أنا هنا لتسجيل الأهداف ولكن نحن نلعب من أجل الفوز، وتلك هي العقلية التي أدخل بها أرضية الملعب، أبلينا بلاءً حسنًا وعلينا أن نتحسّن ونستمر في ذلك لأننا نواجه أندية أفضل».

واختتم الدولي البلجيكي: «يريد منا المدرب أن نلعب كرة قدم جميلة، وأتمنى أن نكون في أتم الجاهزية للقيام بتلك المهمة، أعرف معظم لاعبي الفريق فعدد كبير منهم يسكنون بجواري وبالتالي لم أكن بحاجة لكثير من الوقت للتأقلم، انتظرت هذه الفرصة والآن ها أنا هنا وقد حان وقت العمل الجاد».

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التحرير

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