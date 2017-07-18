الحرب الباردة ومؤامرة «فيفا».. هكذا أطيح بالاتحاد السوفييتي من «مونديال 74»

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قسمت المنتخبات الأوروبية في التصفيات المؤهلة إلى مونديال ألمانيا الغربية عام 1974 إلى 9 مجموعات، على أن يتأهل الفريق المتصدر مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض متصدر المجموعة التاسعة فقط مباراة ملحق مع بطل المجموعة الثالثة في قارة أمريكا الجنوبية لمعرفة هوية الفريق المتأهل إلى المونديال.

وتصدر الاتحاد السوفييتي المجموعة التاسعة على حساب كل من أيرلندا وفرنسا، بينما تصدرت تشيلي المجموعة الثالثة على حساب كل من بيرو وفنزويلا ليتواجه المنتخبان في مباراة الملحق، وانتهى لقاء الذهاب في موسكو بالتعادل السلبي يوم 26 سبتمبر من عام 1973 لتكون مباراة الإياب في العاصمة التشيلية «سانتياجو» هي الفيصل في معرفة الفريق المتأهل إلى كأس العالم.

وفي شهر سبتمبر من عام 1973، أُطيح بالرئيس الماركسي المنتخب ديمقراطيا سلفادور أليندي بانقلاب عسكري من قبل أوجستو بينوشيه، وبدعم من وراء الكواليس من وكالة الاستخبارات الأمريكية، وحينها عمد النظام الجديد على بث الرعب في البلاد من خلال قتل وتعذيب وإخفاء كل من يعارض النظام.

واحتجز الآلاف من المنشقين كرهائن وتم الاعتداء عليهم في ملعب سانتياجو الوطني في تشيلي، وهو الملعب المقرر أن يستضيف لقاء الإياب بين تشيلي والاتحاد السوفييتي في الملحق.

وأعرب حينها الاتحاد السوفييتي عن خوفه الشديد على أمن اللاعبين والجماهير من استضافة ذلك الملعب لتلك المباراة، وطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بضرورة نقل المباراة إلى أرض محايدة.

وبدوره استجاب «فيفا» لقلق الاتحاد السوفييتي من خلال إرسال لجنة تفتيش إلى العاصمة سانتياجو للوقوف على الوضع الأمني هناك، وحينها عمل النظام الحاكم على تصدير صورة مثالية للبلاد للاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وحينها أكدت اللجنة التفتيشية أن الوضع مثالي تمامًا في البلاد، مما أثار العديد من التساؤلات حول تغاضيها النظر عن الوضع الأمني المريب في تشيلي أم تعمدها إرسال تلك المعلومات المكذوبة، خاصة أن النظام الحاكم أكد للجنة أن ملعب المباراة يستخدم فقط كمركز توجيه لإيواء المنشقين في أثناء فحص هويتهم.

وفي ذلك الحين، كانت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة في أوجها، وكانت المؤامرات تحاك بين الدولتين، واتهم الاتحاد السوفييتي «فيفا» باعتبارها جهة غربية تدعم وجود القاتلين الرأسماليين على رأس السلطة في تشيلي، إلى جانب رغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم في استفزاز الاتحاد السوفييتي وإجباره على الانسحاب حتى يوجد الغرب فقط في المونديال.

وأشار الاتحاد السوفييتي، آنذاك، إلى رغبة "فيفا" في استفزاز الدول الشرقية من خلال إجبار الاتحاد السوفييتي على الانسحاب، ومن ثم ستنسحب كل من ألمانيا الشرقية وبلغاريا تضمامنا معها، وحينها سيتم دعوة إنجلترا للمشاركة في المونديال بعدما ودعت من التصفيات لصالح بولندا.

ومن جانبهم خرج مؤيدو الاتحاد الدولي لكرة القدم للتأكيد أن مزاعم الاتحاد السوفييتي كلها كاذبة، وأن الاتحاد السوفييتي يروج لتلك الشائعات لتيقنه من عدم قدرته على التأهل إلى المونديال بعد تعادله سلبيا على ملعبه في لقاء الذهاب.

ولم يتراجع أي من الاتحاد السوفييتي أو «فيفا» عن قراره، وأعلن الاتحاد السوفييتي عن عدم سفره إلى سانتياجو لخوض لقاء الإياب، وبالتالي صعدت تشيلي إلى المونديال.

والغريب في الأمر أن السلطات التشيلية أصرت على إقامة المباراة والتي حضرها نحو 30 ألف متفرج، ولكن نزل لاعبو تشيلي إلى أرض الملعب دون وجود الفريق الخصم، بل وسجلت تشيلي أهدافًا وذهب لاعبوها للاحتفال مع الجماهير.