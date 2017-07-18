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السماح لطلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم بالإطلاع على كراسات إجاباتهم

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مصراوي Masrawy

السماح لطلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم بالإطلاع على كراسات إجاباتهم

12:27 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

السماح لطلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم بالإطلاع على كراسات إجاباتهم

كتبت- ياسمين محمد:

تستمر مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، على مستوى الجمهورية، في استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم، لليوم الثالث على التوالي.

وتبدأ الكنترولات المحددة بكل مديرية تعليمية، في إطلاع الطلاب المتظلمين على صور كراسات إجاباتهم، الثلاثاء.

وقال خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب المطلعين على كراسات إجاباتهم، اليوم يقترب من 7000 طالب وطالبة.

ويطلع الطالب فقط على صورة كراسة الإجابة، دون الأصل، على أن يدون ملاحظاته في ورقة ملاحظات تسلم له، ويحق للطالب أو ولي أمره فقط الإطلاع على كراسة الإجابة ولا يحق لمدرس المادة الإطلاع.

وبلغ عدد طلاب الثانوية المتقدمبن بتظلمات من نتائجهم في اليوم الأول للتظلمات 14 ألف طالب وطالبة.

وبعد تقديم التظلم، يحصل الطالب على موعد للإطلاع على كراسة إجابته وتدوين الملاحظات، وبعد الإطلاع تذهب راسات الإجابة إلى مستشاري المواد لمراجعتها.

ويحصل الطالب على درجات إضافية في حالتين فقط هما، أن يكون هناك خطئًا في تجميع الدرجات، أو غفل المصحح عن تصحيح أحد الأسئلة.

وتستمر المديريات التعليمية في استقبال تظلمات الطلاب لمدة شهر من تاريخ فتح باب التظلمات، الأحد الماضي الموافق 16 يوليو.

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