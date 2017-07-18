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أردوغان يزور الخليج خلال أيام

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مصراوي Masrawy

أردوغان يزور الخليج خلال أيام

12:30 م الثلاثاء 18 يوليه 2017

أردوغان يزور الخليج خلال أيام

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

لندن (بي بي سي)

أعلنت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة والكويت وقطر في 23 و24 الشهر الجاري.

ويعد أردوغان الحليف القوي لقطر في خلافها مع جيرانها في منطقة الخليج .

وانتقد أردوغان قائمة مطالب قدمتها ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين علاوة على واشترطت تنفيذها قبل اي تفاوض لإنهاء المقاطعة التي فرضتها على الدوحة قبل عدة أسابيع.

وتتهم عدة دول قطر بتمويل جماعات إرهابية والتحالف مع إيران لكن قطر تنفي ذلك.

وتشمل هذه المطالب إغلاق قاعدة عسكرية تركية في الأراضي القطرية.

وقال إردوغان إن بلاده "بذلت وستبذل كل ما في وسعها لدعم قطر".

وأشار إلى أن بلاده تتبنى موقف قطر واصفا قائمة المطالب بأنها مخالفة للقوانين الدولية واعتبرها تطاولا يصل إلى حد التدخل بالشؤون الداخلية.

وكان البرلمان التركي قد أقر مع بدء الأزمة اتفاقية للتعاون العسكري مع قطر تسمح للحكومة بنقل جنود وقوات إلى قاعدة عسكرية تركية أنشئت في قطر بموجب اتفاقية سابقة بين البلدين وقعت عام 2014.

هذا المحتوى من

BBC

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