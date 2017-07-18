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السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية في القليوبية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية في القليوبية

12:36 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية في القليوبية

ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت أجهزة الأمن في بنها، على مشاجرة وقعت بين طرفين، بسبب الخلافات المالية بينهما، استخدمت في المشاجرة الأسلحة النارية، ولم تقع أي إصابات، وتم ضبط طرفي المشاجرة، والأسلحة المستخدمة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء مجدي راشد مأمور قسم بنها، بلاغًا بوجود مشاجرة بمنطقة عزبة الزراعة، وسماع صوت طلقات نارية، تم إخطار اللواء أنور سعيد مدير الأمن، فانتقل العميد حسام الحسيني، مفتش المباحث، وتبين حدوث المشاجرة بين كلًا من، طرف أول "طارق. ب، 48 عامًا"، وبحيازته سلاح ناري طبنجة، و"عدنان. ع، 42 عامًا"، موظف، وبحيازته طبنجة، و"عابد. م، 32 عامًا"، عامل، و"علي. خ، 32 عامًا"، وبحيازتهم السيارة رقم ق ع ر 248 ملاكي ملك الثاني.

وطرف ثان "هشام. ص، 37 عامًا"، تاجر، وبحيازته السيارة رقم ر س أ 9356 ملاكي و"محمد. ع، 27 عامًا"، عامل، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة، وتشابك بالأيدي، دون حدوث ثمة إصابات وذلك لوجود خلافات مالية بينهم.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم التحفظ على الأسلحة النارية والسيارات.

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