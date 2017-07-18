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فريق جنائي طبي لكشف غموض مقتل "عجوز أصم" بالمنيا

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مصراوي Masrawy

فريق جنائي طبي لكشف غموض مقتل "عجوز أصم" بالمنيا

12:35 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

المنيا ــ ريمون الراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بندر المنيا، لغز العثور على جثة مُسن أصم، عقب ورود بلاغ من مفتش وموثق صحة مركز وبندر المنيا بعثور مجموعة من الصم والبكم على جثة صديق لهم في ظروف غامضة.

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من العقيد أحمد عارف مأمور بندر المنيا يفيد بتلقي بلاغ من مفتش صحة بندر المنيا حول عثور مجموعة من الصم والبكم على جثة صديق لهم أصم وأبكم يدعى "راوي.ع.م "، ٧٠ سنة، بالمعاش داخل منزله الذي يقطن فيه بمفرده بحي جنوب المنيا.

وبتشكيل فريق بحث جنائي طبي لكشف ملابسات الوفاة، تحت إشراف المقدم عمرو حسن رئيس مباحث البندر، وبعضوية كل من الرائد أحمد النجار معاون أول مباحث بندر المنيا، والنقيب عمرو القفاص والنقيب محمد عبد اللاه، والدكتور هاني إسحق شحاتة، مفتش وموثق صحة مركز وبندر المنيا، تبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتبين أن المتوفى كان يعيش بمفرده وليس لديه من يعوله، وكان يعاني من مرض السدة الرئوية المزمنة وضيق بالتنفس مع ضعف بعضلة القلب، وتحت تأثير ارتفاع درجات الحرارة من المحتمل تفاقم الأعراض المرضية؛ ما تسبب في حدوث فشل بعضلة القلب ووظائف التنفس، وهو ما أدى لإصابته بسكتة قلبية أودت بحياته.

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