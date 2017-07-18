مدير شرطة النقل يكرم مجندًا أعاد هاتفًا لسيدة أمريكية بمحطة المترو

كتب- علاء عمران:

كرم اللواء قاسم حسين، اليوم الثلاثاء، مدير شرطة النقل مجند بمحطة مترو ثكنات المعادي، بعد اعادته لهاتف فقدته سيدة امريكية بالمحطة.

تلقى قسم شرطة أول مترو الأنفاق من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة ثكنات المعادي لمترو الانفاق، بالعثور على هاتف محمول على أحد المقاعد برصيف المحطة، وتم النشر عن الهاتف بالإذاعة الداخلية للمحطة حيث حضرت وريتني اليس بايل" أمريكية الجنسية " وأدلت بأوصاف الهاتف وأضافت بأنها تركته سهوًا حال انتظارها لإحدى قطارات المترو بالمحطة.

وتم تسليمها الهاتف حيث أبدت امتنانها ووجهت الشكر لرجال الشرطة على الأمانة والجهد المبذول في إعادة الهاتف الخاص بها.

وبالعرض على اللواء قاس حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات امر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

وقام اللواء قاسم حسين، المدير العام بتقديم الشكر للمجند، وتكريمه على امانته حتى يكون حافزًا له ولزملائه نحو المزيد من التفاني والإخلاص في العمل.

وتحرر المحضر اللازم وأرسل لقسم شرطة المعادي لقيده وعرضه على النيابة.