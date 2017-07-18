"روسيا الصغيرة".. دولة جديدة يعلنها الانفصاليون في شرقي أوكرانيا

موسكو - (د ب أ):

أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في شرقي أوكرانيا اليوم الثلاثاء إنشاء دولة جديدة أطلقوا عليها اسم "مالوروسيا" التي تعني "روسيا الصغيرة".

وقال الانفصاليون في إعلان أذاعته وكالة دونتسك للأنباء الموالية للانفصاليين "لقد برهنت حكومة أوكرانيا على أنها دولة فاشلة".

وأضاف الإعلان إن أوكرانيا "أبدت عجزها الحالي والمستقبلي عن تحقيق السلام والرخاء لسكانها".

واندلعت حركة تمرد انفصالية في إقليمي دونتسك ولوهانسك في أقصى المنطقة الشرقية من أوكرانيا منذ ثلاثة أعوام، عندما أطاحت كييف برئيسها الموالي لروسيا وسط احتجاجات جماعية تدعو إلى إقامة علاقات أوثق مع الغرب.

وأدانت روسيا الإطاحة بالرئيس ووصفتها بأنها انقلاب مدبر من الغرب وردت بضم إقليم القرم الجنوبي، وهو موقع قاعدة بحرية روسية كبرى مطلة على البحر الأسود.

وساندت روسيا علنا قضية المتمردين في إقليمي أوكرانيا الشرقيين، غير أنها نفت بشدة مزاعم الحكومة الأوكرانية بأنها أرسلت جنودا وذخائر إلى منطقة الصراع.

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في هذا الصراع وفقا لتقديرات الألمم المتحدة، ودعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تراقب بشكل مستقل عمليات القتال في تلك المنطقة الجانبين إلى وقف سفك الدماء.