أمطار وعواصف وفيضانات عارمة تجتاح غربي تركيا

اسطنبول - (د ب أ):

تسببت العواصف الرعدية والفيضانات في غربي تركيا في فوضى مرورية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء ، كما أصابت المدن الرئيسية مثل اسطنبول بحالة من الشلل.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن تورك الإخبارية الخاصة عن وزير النقل أحمد أرسلان القول :"إنها كارثة".

وغمرت الأمطار الغزيرة التي سقطت في أنحاء اسطنبول محطات قطار الأنفاق والطرق الرئيسية، مع انجراف بعض السيارات بفعل التيار، لتتقطع السبل بالكثير من الأشخاص.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن المياه غمرت عدة مبان، بما فيها المباني الإدارية والمتاجر، ولم تحدد الوكالة أي تفاصيل بشأن الخسائر المالية.

واجتاحت الفيضانات العارمة أيضا محافظة جاناكالي غربي تركيا ومحافظات مجاورة لها.

ولجأ السكان لمواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد السلطات المحلية على عدم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب وللشكوى من سوء حالة البنية التحتية .

وطلب مكتب محافظ اسطنبول من المواطنين اليوم الثلاثاء تفادي السفر بالسيارات الخاصة. وحذرت بلدية اسطنبول بشكل منفصل من العواصف وخطر الفيضانات ، حيث من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة على مدار اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يحاولون السير عبر الطرق التي غمرتها المياه. وشاركت "سي.إن.إن تورك صورة أظهرت شخصا يحاول السباحة عبر شارع في بلدية أسكودار بمحافظة اسطنبول .