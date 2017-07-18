ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 37

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأربعاء طقسًا مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا. كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة أقصى الغرب.

وأضافت الهيئة، في بيان له، أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، حيث يرتفع الموج فيهما ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى- العظمى

القاهرة 25 37

الإسكندرية 24 32

مطروح 23 30

بورسعيد 25 32

دمياط 26 33

بلطيم 24 33

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 38

العريش 21 35

نخل 20 37

طابا 24 38

الطور 26 36

مرسى علم 30 40

الغردقة 32 41

شرم الشيخ 32 41

رفح 20 35

كاترين 20 35

سيوة 27 37

المنيا 26 40

الفيوم 26 40

رأس سدر 27 41

أبوسمبل 26 43

وسط الدلتا 25 37

أسيوط 29 41

سوهاج 29 42

الأقصر 27 43

أسوان 29 44

شلاتين 29 43

حلايب 31 42

الوادى الجديد 27 44

قنا 27 43

نويبع 29 39

السلوم 22 30