أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 37

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 37

12:19 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 37

درجات الحرارة

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأربعاء طقسًا مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا. كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة أقصى الغرب.

وأضافت الهيئة، في بيان له، أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، حيث يرتفع الموج فيهما ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :

الصغرى- العظمى

القاهرة 25 37

الإسكندرية 24 32

مطروح 23 30 

بورسعيد 25 32 

دمياط 26 33 

بلطيم 24 33 

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 38 

العريش 21 35 

نخل 20 37 

طابا 24 38 

الطور 26 36 

مرسى علم 30 40 

الغردقة 32 41 

شرم الشيخ 32 41 

رفح 20 35 

كاترين 20 35 

سيوة 27 37 

المنيا 26 40 

الفيوم 26 40 

رأس سدر 27 41 

أبوسمبل 26 43 

وسط الدلتا 25 37 

أسيوط 29 41 

سوهاج 29 42 

الأقصر 27 43 

أسوان 29 44 

شلاتين 29 43 

حلايب 31 42 

الوادى الجديد 27 44 

قنا 27 43 

نويبع 29 39 

السلوم 22 30

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "التعليم العالي" تعلن موعد تنسيق طلاب الشهادات الأجنبية والعربية

    أخبار

  • الأرصاد: انكسار الموجة الحارة نهاية الأسبوع الجاري

    أخبار

  • الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدًا..والعظمى بالقاهرة 38

    أخبار

  • الأرصاد: طقس الأحد شديد الحرارة.. والقاهرة تسجل 40 درجة

    أخبار

إعلان

cf748934f4.jpg
fffed29586.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني