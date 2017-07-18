القبض على موظفة بتهمة النصب في المنوفية

المنوفية مروة فاضل:

تمكنت مباحث مركز الباجور، اليوم الثلاثاء، من القبض على موظفة بشركة مياة الشرب والصرف الصحي، للنصب على مواطنين وإيهامهم بالتعيين في الشركة مقابل مبلغ مادي.

وتلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، من مأمور قسم منوف إخطارًا من موظفة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومقيمة مركز منوف بحضور "ح. ح. م. إ" مؤهل متوسط، ومقيم مركز أشمون لمقر الشركة ومعه خطاب تعيينه بالشركة ويشتبه في كونه مزورًا.

وبمواجهة المشكو في حقه، أنكر ما نسب إليه، وأضاف بحصوله على الخطاب عن طريق شخص لا يعرفه تحرر عن ذلك المحضر رقم 5534 جنح قسم منوف لسنة 2017م.

كما تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة سرس الليان، بتلقيه بلاغًا من موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومقيم مركز منوف بحضور "م. ع. ع. م " مؤهل متوسط ومقيم مركز منوف وقدم له خطابًا يفيد تعيينه بالشركة واشتبه في كونه مزور، بسؤال المشكو في حقه قرر أنه استلم الخطاب " م. ح. م. ن " مؤهل متوسط ومقيم مركز منوف، وأضاف أنه كان وسيط بينه وبين "ع. ر. هـ " الموظفة بالشركة لاستخراج خطاب التعيين نظير مبلغ مالي عشرة آلاف جنيه.

بسؤال "م. ح. م. ن" اعترف بالواقعة، وقرر أنه تعرض للنصب عليه وآخرين من المذكورة، وأنه استلم الخطاب المنوه عنه، وآخر باسمه لتعيينه سائق بأحد فروع الشركة، وأضاف باستلامه 11 خطاب منها بأسماء أشخاص آخرين تحرر عن ذلك المحضر رقم 2656 جنح قسم سرس الليان لسنة 2017.

وفي وقت لاحق تبلغ لقسم شرطة منوف من المدعو "س. م. ع. ع"، سائق، ومقيم دائرة مركز أشمون بتضرره من سالفة الذكر لقيامها بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ 15000 جنيه نظير تعيينه بالشركة المشار إليها وإعطائه خطاب تعيين مزور.

تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمه، وبمواجهتها أنكرت ما نسب إليها ونفت علمها بالواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5538 جنح قسم منوف لسنة 2017م كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.