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مجلس الشورى الايراني يبدأ مناقشة قانون ضد واشنطن

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مصراوي Masrawy

مجلس الشورى الايراني يبدأ مناقشة قانون ضد واشنطن

12:14 م الثلاثاء 18 يوليه 2017

مجلس الشورى الايراني يبدأ مناقشة قانون ضد واشنطن

اعلام ايرانية امام مقر مجلس الشورى في طهران في 8 ح

طهران – (أ ف ب):
بدأ مجلس الشورى الإيراني الثلاثاء، مناقشة قانون يهدف إلى تعزيز البرنامج الباليستي للبلاد وفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بهدف التصدي للأعمال "الإرهابية" لواشنطن، وفق وسائل الإعلام.

ونقلت وكالة الأنباء الطالبية (ايسنا) أن غالبية كبيرة من النواب صوتت تأييدا للمناقشة "الأولية" لهذا القانون.

وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني إن "الرسالة واضحة وعلى الأمريكيين أن يفهموها بوضوح. ما تقومون به (الأمريكيون) هو ضد الشعب الإيراني والبرلمان سيقاومه بكل قوته".
وأضافت الوكالة أن نص القانون يلحظ خصوصا رصد أكثر من 260 مليون دولار إضافية للبرنامج الباليستي لإيران وأكثر من 260 مليون دولار لفيلق القدس في الحرس الثوري "بهدف مكافحة الإرهاب".

وفيلق القدس مكلف العمليات الخارجية وخصوصا في سوريا والعراق.
وتدعم إيران الحكومتين العراقية والسورية عبر إرسال مستشارين عسكريين ومتطوعين دعما لجيشي البلدين في تصديهما للمجموعات المعارضة والجهاديين.

ويأتي هذا التصويت في وقت قررت الأمريكية إبقاء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقع في يوليو 2015 بين إيران والقوى الكبرى، مع إعلانها أنها ستفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها الباليستي وما تقوم به في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول في البيت الأبيض "نعتزم تطبيق عقوبات جديدة تتصل ببرنامج الصواريخ البالسيتية الإيرانية".
وسيتم أيضا فرض عقوبات ضد برنامج إيران لتطوير "زوارق سريعة" يتم استخدامها في الخليج.

ووقعت في الأشهر الأخيرة بين زوارق إيرانية سريعة وبوارج أمريكية في المنطقة.
وفي يونيو، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يلحظ عقوبات جديدة على إيران بسبب "دعمها أعمالا إرهابية دولية". ولا يزال النص يتطلب تصويت مجلس النواب وتوقيع الرئيس دونالد ليدخل حيز التنفيذ.

وقال البرلمان الإيراني أنه سيقر مشروعه إذا وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع العقوبات الأمريكي

هذا المحتوى من

AFP

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