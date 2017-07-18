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الأزهر يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالشعبة الإسلامية لـ60 %

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مصراوي Masrawy

الأزهر يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالشعبة الإسلامية لـ60 %

12:00 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

الأزهر يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالشعبة الإسلامية لـ60 %

كتب- محمود مصطفى:

قرر قطاع المعاهد الأزهرية، تخفيض الحد الأدنى لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمعهد الشعبة الإسلامية بالقاهرة الجديدة إلى 60%.

وأوضح قطاع المعاهد، في بيان له الثلاثاء، أن ذلك يأتي استجابة لرغبة أولياء الأمور في حصول أبنائهم على فرصة لتعليم أزهري مميز.

وكان قطاع المعاهد قد أعلن في وقت سابق عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، 2016-2017، للدراسة بمعهد الشعبة الإسلامية بالقاهرة الجديدة، بالمرحلة الثانوية، على أن تتوافر في الطلاب المتقدمين الشروط التالية:

· اجتياز الاختبارات المقررة في القرآن الكريم (فيما تمت دراسته).

· الالتزام بلائحة عمل الشعبة الإسلامية بالمعهد، والضوابط والأحكام الداخلية المنظمة للإقامة.

· اجتياز الكشف الطبي المقرر (لمن تم ترشيحهم).

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