رغبت في إقامة علاقة مع زوجها.. موظفة تقتل ربة منزل بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

طعنت موظفة، ربة منزل، بمطواة، عدة طعنات في الرقبة، وقتلتها في شبرا الخيمة، بسبب الغيرة، ووجود علاقة عاطفية بين الأولى وزوج الثانية، ورفض زوج المتوفية هذه العلاقة إلا أن المتهمة أصرت على أن تحصل على زوج القتيلة لنفسها، فقررت التخلص من زوجته، وطعنتها بمطواة.

ونقلت الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وألقي القبض على المتهة والسلاح المستخدم في الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من المستشفى بوصول، "هبة محمود محمود نجم، 27 عامًا"، ربة منزل، جثة هامدة، إثر إصابتها بعدة طعنات بالرقبة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وأخطر اللواء أنور سعيد مدير الأمن، فانتقل العميد محمد عبدالهادي، رئيس فرع البحث الجنائي، وبسؤال زوج المجني عليها ويدعى "محمد عزت عبدالمعز عبدالمطلب، 28 عامًا"، موظف، بشركة أدوية، قرر بحضور المدعوة "هبة. م. أ، 29 عامًا"، موظفة بنفس الشركة التي يعمل بها، إلى شقته، و تقابلت مع زوجته، وأثناء قيامها باستضافتها، اعتدت عليها بسلاح أبيض "مطواة"، وإصابتها التي أودت بحياتها.

وتمكن الأهالي من ضبطها وبحيازتها السلاح، وعليه آثار دماء، وبسؤال شهود الواقعة كلًا من "رشا محمد عبدالفتاح، 33 عامًا"، ربة منزل، و"عبدالله محمد محمد أحمد، 46 عامًا"، عامل، و"فاطمة الطوخي حسين، 45 عامًا"، ربة منزل، ومقيمة ذات العنوان، قرروا نفس المضمون.

وبمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكابها الواقعة، قائلة إنها توجد علاقة عاطفية بزوج المتوفية، إلا أنه لم يبادلها نفس العلاقة لحبه لزوجته، فقررت الانتقام من زوجته المجني عليها، بسبب الغيرة، وأثناء استضافتها لها طعنتها في الرقبة، وأثناء ذلك صرخت المجني عليها لتثتغيث بالجيران، فطعنتها مرة أخرى، وتجمع الأهالي وتمكنوا من ضبطها والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.