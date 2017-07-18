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سائق يطلق النار على "حماة" ابنته بسبب خلافات المصاهرة بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

سائق يطلق النار على "حماة" ابنته بسبب خلافات المصاهرة بالمنوفية

11:47 ص الثلاثاء 18 يوليه 2017

المنوفية - مروة فاضل:

أطلق سائق، النيران على حماة ابنته بمركز الباجور، بمحافظة المنوفية، فأصابها بطلق ناري بسبب خلافات المصاهرة.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز الباجور يفيد استقبال مستشفى الباجور العام: "إ.م.ص.إ"، ربة منزل، مقيمة دائرة المركز، مصابة بفتحة دخول بالظهر أسفل الضلع الأيسر، وفتحة خروج من الأمام أسفل عظمة الترقوة اليسرى، ادعاء طلق ناري، وحالتها العامة سيئة.

جرى تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.

بالانتقال والفحص وسؤال نجلها، اتهم كلًا من: والد زوجته "ا. ص. ا"، سائق، ونجل شقيقته "ش. ع. ص. ب"، عامل، مقيمان دائرة المركز، بالاعتداء عليهما وإحداث إصابة والدته من سلاح ناري كان بحوزة الأول لخلافات بينهم بسبب المصاهرة.

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشد المتهم الأول عن السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن "فرد روسي محلى الصنع عيار 7.62× 39 ".

جرى التحفظ على السلاح، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14089 جنح مركز الباجور لسنة 2017م، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.

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