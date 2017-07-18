شرطة النقل تكشف تفاصيل نجاة لاعب كرة قدم من الموت تحت عجلات قطار

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

كشفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تفاصيل اصطدام سيارة لاعب كره قدم، بقطار الإسكندرية_ القاهرة، ما أدى إلى إصابة اللاعب، وتهشم سيارته، وحدوث تلفيات بالقطار.

وأوضحت شرطة النقل في بيان لها، اليوم الثلاثاء -حصل مصراوي على نسخة منه -إن بلاغاً ورد إلى قسم شرطة محطة سكك حديد بنها محطة سكك حديد قويسنا باصطدام القطار رقم 1086 (الإسكندرية - أسوان) بسيارة ملاكي اثناء سيره بدائرة مركز شرطة قويسنا – المنوفية.

انتقل ضباط شرطة النقل والمواصلات تنسيقاً ومديرية أمن المنوفية، وكشفت التحريات أنه اثناء سير أحمد حجاج 25 سنة، لاعب فريق طلائع الجيش، بسيارته بطريق الإسكندرية – القاهرة الزراعي بالقرب من محطة سكك حديد قويسنا اختلت عجلة القيادة بيده نظرًا للسرعة الزائدة، ما أدى إلى انحدارها على شريط السكة الحديد، وقفز قائدها منها قبل قدوم القطار واصطدامه بها ما أدى لإصابته ببعض الكدمات والخدوش.

نقلت سيارة إسعاف اللاعب المصاب إلى المستشفى قويسنا العام، ونتج عن الحادث تهشم السيارة بالكامل وحدوث تلفيات بجرار القطار عبارة عن كسر ماسورة الهواء والشبكة الأمامية.

تم رفع السيارة من على شريط السكة الحديد والتحفظ عليها بمعرفة مركز شرطة قويسنا.

بالتنسيق والمختصين بهيئة السكة الحديد تم ضم جرار الامداد وأستأنف القطار سيره.

أمر اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.