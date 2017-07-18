دفاع المتهمين في خلية "داعش ليبيا" يدفع ببطلان إجراءات الضبط

كتب- عمرو علي:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، لمرافعة الدفاع في محاكمة 20 متهمًا من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا".

قال دفاع المتهم الثاني مجري التحريات، إن إسلام محمد أحمد، وعبدالله السيد، مسئولين عن تدريب الجماعة، وذلك يتعارض مع أقوال المتهمين؛ حيث أكد إسلام في أقواله أن مسئول التدريب هو محمد فتح الله، مما يدل على أن التحريات لا يستاق منها دليل إدانة.

ودفع دفاع المتهم الثاني، بعدم الاعتداد ببطلان الإجراءات لاحتجاز موكلي شهرين قبل عرضه على النيابة العامة، مضيفًا أن هذا الاجراء يبطل التحقيقات وفقًا المادة 36 من القانون الجنائي، مؤكدًا أن المتهمين جميعاً قبضوا عليهم واحتجزوا في معسكر الأمن الوطني من شهر لأربع شهور.

ونسبت النيابة إلى المتهمين التحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنًا مصرياً قبطياً من العاملين في ليبيا. ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف.