استمرار توافد الطلاب على معامل الجامعات لتسجيل رغباتهم في ثاني أيام التنسيق

كتب- محمد قاسم:

فتحت معامل التنسيق بجامعات القاهرة وعين وشمس وحلوان، أبوابها لليوم الثاني أمام طلاب المرحلة الأولى من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" لتسجيل رغباتهم.

فيما توافد عدد من الطلاب مع أولياء أمورهم على المعامل لتسجيل رغباتهم، وتواجد المشرفون مع الطلاب لمساعدتهم في إجراءات تسجيل الرغبات.

كان سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، قال في تصريحات صحفية، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى على الموقع الإلكترونى للتنسيق بلغ في اليوم الأول 50 ألف طالب.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، أمس الاثنين، بإجمالي 109 ألف و6 طلاب، وتستمر لمدة 5 أيام حتى الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو.

وجاء الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، لشعبة علمي علوم، 390 درجة بواقع 95.1 %، أما الشعبة الهندسية، فجاءت 374 درجة بواقع 91.2%. أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية، 326 درجة بواقع 79.5%.