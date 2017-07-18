أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الكهرباء يوقع أكبر قرض لتطوير شبكات النقل والتوزيع بـ ٣٧.٥ مليار جنيه- صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الكهرباء يوقع أكبر قرض لتطوير شبكات النقل والتوزيع بـ ٣٧.٥ مليار جنيه- صور

11:31 ص الثلاثاء 18 يوليو 2017

  • عرض 15 صورة

    0d91d7611a.jpg

  • عرض 15 صورة

    894b8ca1c8.jpg

  • عرض 15 صورة

    b56908e874.jpg

  • عرض 15 صورة

    823e5e9bd1.jpg

  • عرض 15 صورة

    9aaa135b55.jpg

  • عرض 15 صورة

    ab80d9f8d2.jpg

  • عرض 15 صورة

    a2bd71adde.jpg

  • عرض 15 صورة

    41595e375b.jpg

  • عرض 15 صورة

    62ddbb59be.jpg

  • عرض 15 صورة

    ea4b742547.jpg

  • عرض 15 صورة

    06daddc56c.jpg

  • عرض 15 صورة

    70a00edc7f.jpg

  • عرض 15 صورة

    b92dcad6ab.jpg

  • عرض 15 صورة

    7d768a782b.jpg

  • عرض 15 صورة

    66d431ebf8.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. حركة تنقلات محدودة لرؤساء الأحياء بالقاهرة

الألبوم التالى

بالصور.. حركة تنقلات محدودة لرؤساء الأحياء بالقاهرة

كتبت- هاجر حسني:

تصوير- نادر نبيل

وقع محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الثلاثاء، قرض أكبر خطة لتطوير شبكات النقل والتوزيع بقيمة ٣٧.٥مليار جنيه، وبفائدة 18.75% تتحمل وزارة المالية منها ١٢% والوزارة الباقي.

وقال شاكر، في كلمته خلال مراسم التوقيع، إن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة تفصيلية لوضع خطة لشبكات النقل وستنتهي نتائجها خلال شهرين، حتى تواكب الطلب على الكهرباء.

وأضاف الوزير، أن هناك خطة للتوسع وتطوير شبكات النقل ستضيف مجموعة من محطات محولات الجهد الفائق حوالي ١٥ محطة بجهد 500/220ك.ف بتكلفة 5515 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات الـ١٨ مليار جنيه.

وتتضمن الخطة إنشاء حوالي 2000 كم خطوط جهد 500 ك.ف بتكلفة 7499 مليون جنيه، وكذلك إضافة سعات لمحطات محولات جهد عالي.

ولفت إلى أن هناك خطة لتطوير شبكات التوزيع، حيث سيتم لأول مرة سيتم إضافة 9150 محول بحلول عام 2018، وكذلك 5455 كشك.

وتابع: "نتوقع خلال سنتين إلى ثلاث سنوات سيحصل نقلة نوعية هائلة للمستهلكين، وخاصة المستخدمين للجهد المنخفض".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مدبولي: وحدات بديلة بالإسكان الاجتماعي لساكني المناطق العشوائية غير

    أخبار

  • وزير الكهرباء: إرسال العقود الخاصة بمشروع الضبعة لمجلس الدولة لمراجعتها

    أخبار

  • كيف تتأكد من سلامة عداد الكهرباء الموجود بمنزلك؟

    أخبار

  • كيف تحسب استهلاك أجهزتك من الكهرباء؟

    أخبار

إعلان

d0c36c2740.jpg
5791f45a1d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية