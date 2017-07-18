وزير الكهرباء يوقع أكبر قرض لتطوير شبكات النقل والتوزيع بـ ٣٧.٥ مليار جنيه- صور

كتبت- هاجر حسني:

تصوير- نادر نبيل

وقع محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الثلاثاء، قرض أكبر خطة لتطوير شبكات النقل والتوزيع بقيمة ٣٧.٥مليار جنيه، وبفائدة 18.75% تتحمل وزارة المالية منها ١٢% والوزارة الباقي.

وقال شاكر، في كلمته خلال مراسم التوقيع، إن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة تفصيلية لوضع خطة لشبكات النقل وستنتهي نتائجها خلال شهرين، حتى تواكب الطلب على الكهرباء.

وأضاف الوزير، أن هناك خطة للتوسع وتطوير شبكات النقل ستضيف مجموعة من محطات محولات الجهد الفائق حوالي ١٥ محطة بجهد 500/220ك.ف بتكلفة 5515 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات الـ١٨ مليار جنيه.

وتتضمن الخطة إنشاء حوالي 2000 كم خطوط جهد 500 ك.ف بتكلفة 7499 مليون جنيه، وكذلك إضافة سعات لمحطات محولات جهد عالي.

ولفت إلى أن هناك خطة لتطوير شبكات التوزيع، حيث سيتم لأول مرة سيتم إضافة 9150 محول بحلول عام 2018، وكذلك 5455 كشك.

وتابع: "نتوقع خلال سنتين إلى ثلاث سنوات سيحصل نقلة نوعية هائلة للمستهلكين، وخاصة المستخدمين للجهد المنخفض".