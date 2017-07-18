جولة خليجية لأردوغان الأسبوع المقبل تشمل السعودية والكويت وقطر

أنقرة – (أ ف ب):

يقوم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 23 و24 يوليو بجولة في الخليج تقوده خصوصا إلى قطر والسعودية لبحث الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها هذه المنطقة، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية الثلاثاء.

وسيزور اردوغان ايضا الكويت التي تقوم بوساطة بين قطر وجيرانها الخليجيين الذين فرضوا عليها سلسلة عقوبات متهمين اياها بدعم الإرهاب، بحسب بيان للرئاسة التركية نقله الإعلام الرسمي.

وتركيا حليفة لقطر وتقيم علاقات جيدة مع السعودية كبرى دول الخليج.

وقالت وكالة الأنباء الخاصة دوغان إن اردوغان سيزور السعودية ثم الكويت في 23 يوليو قبل أن يتوجه إلى قطر في 24 من الشهر نفسه.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من يونيو 2017 علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب.

لكن الدوحة التي تضم أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الإرهاب.