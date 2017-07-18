هل شعرت ببرودة اليد اليمنى أثناء استخدام الماوس؟ إليك السبب

كتبت ـ أسماء حمدي:

يعاني العديد من مستخدمي الكمبيوتر من مشكلة برودة اليد اليمنى حتى إذا كان الجو دافئ أو معتدل. وأصبحت تلك المشكلة بمثابة علامة تعجب عند الكثيرين، بحسب ما ذكره موقع "healingwell" الذي أوضح أسباب المشكلة وطرق علاجها.

تصاب اليد اليمنى بالبرد الشديد عند استخدام الماوس بسبب تعرضها للهواء، وابقاء اليد على نفس الوضعية لفترات طويلة. من ناحية أخرى، يسبب ضعف الدورة الدموية عدم وصول الدم إلى اليد، فعند تقلص الأوعية الدموية يتدفق الدم بصعوبة ولا يستطيع الوصول إلى الأطراف فتصاب اليد بالبرودة، وبمجرد تحسن الدورة الدموية في الجسم تعود اليد لدرجة حرارتها الطبيعية.

ويساعد العلاج الطبيعي بالأشعة تحت الحمراء على تحسين الدورة الدموية. كما يمكنك أيضاً استخدام الاكسسوارات التي تساعد على تدفئة اليد كالماوس الذي يحتوي على الأشعة تحت الحمراء أو قفازات اليد، أو يمكنك استخدام أغطية الماوس لتدفئه اليد.

يمكنك أيضاً الاستغناء عن تلك الاكسسوارات وتحريك أصابع يدك وتدليكها برفق كل فترة لتنشيط الدورة الدموية فيها وبالتالي تجنب البرودة.