أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

تعاني من وجود تلك البقع الحمراء على رقبتك؟.. إليك السبب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تعاني من وجود تلك البقع الحمراء على رقبتك؟.. إليك السبب

11:52 ص الثلاثاء 18 يوليو 2017

  • عرض 3 صورة

    52e8d5eec2.jpg

  • عرض 3 صورة

    5ba8d26eb7.jpg

  • عرض 3 صورة

    ee271e6508.jpg

إعادة الألبوم

فتاة توقفت عن استخدام الشامبو 6 سنوات.. وهذه هي النتيجة

الألبوم التالى

فتاة توقفت عن استخدام الشامبو 6 سنوات.. وهذه هي النتيجة

كتبت- ميرا ماهر

مع ارتفاع درجات الحرارة، تزيد نسبة إفراز الجسم للعرق، وبالتالي يحتاج العديد من الناس رش العطور للتخلص من الروائح الكريهة.

لكن يجب الحذر من وضع معطر الجسم على البشرة مباشرة، والتعرض بعدها للشمس، حيث ذكر موقع "onairwithryan" أن ذلك يمكن أن يكون سبب رئيسي لإصابتك بالعديد من مشاكل الجلد.

وأوضح الموقع، أن رش العطور على منطقة الصدر والرقبة والتعرض بعدها مباشرة لأشعة للشمس يمكن أن يسبب ما يسمى " Poikiloderma of Civatte".

وذكر موقع " dermnetnz" أن تلك الحالة هي عبارة عن إحمرار الجلد وتهيج بصيلات الشعر في منطقة الرقبة والذقن، بسبب التعرض لأشعة الشمس بعد رش العطر على البشرة مباشرةً، حيث تتمدد الأوعية الدموية الدقيقة في تلك المنطقة.

كما أن الجلد المعطر أكثر حساسية لأشعة الشمس فوق البنفسجية، والتي تسبب هذه الحالة.

ووفقاً للموقع، فإنه يمكنك الوقاية من الإصابة بمشاكل الجلد في الصيف باستخدام واقي الشمس بدرجة حماية لا تقل عن 30.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لهذه الأسباب نحب رائحة البنزين

    هو وهي

  • في زفاف خليجي عروسان قدما للحضور هدايا بمليون درهم..تعرف عليها

    هو وهي

  • كيف تزيل العلكة من الملابس والشعر

    هو وهي

إعلان

bd85f9f3e6.jpg
867f2d0561.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية