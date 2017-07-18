تعاني من وجود تلك البقع الحمراء على رقبتك؟.. إليك السبب

فتاة توقفت عن استخدام الشامبو 6 سنوات.. وهذه هي النتيجة

كتبت- ميرا ماهر

مع ارتفاع درجات الحرارة، تزيد نسبة إفراز الجسم للعرق، وبالتالي يحتاج العديد من الناس رش العطور للتخلص من الروائح الكريهة.

لكن يجب الحذر من وضع معطر الجسم على البشرة مباشرة، والتعرض بعدها للشمس، حيث ذكر موقع "onairwithryan" أن ذلك يمكن أن يكون سبب رئيسي لإصابتك بالعديد من مشاكل الجلد.

وأوضح الموقع، أن رش العطور على منطقة الصدر والرقبة والتعرض بعدها مباشرة لأشعة للشمس يمكن أن يسبب ما يسمى " Poikiloderma of Civatte".

وذكر موقع " dermnetnz" أن تلك الحالة هي عبارة عن إحمرار الجلد وتهيج بصيلات الشعر في منطقة الرقبة والذقن، بسبب التعرض لأشعة الشمس بعد رش العطر على البشرة مباشرةً، حيث تتمدد الأوعية الدموية الدقيقة في تلك المنطقة.

كما أن الجلد المعطر أكثر حساسية لأشعة الشمس فوق البنفسجية، والتي تسبب هذه الحالة.

ووفقاً للموقع، فإنه يمكنك الوقاية من الإصابة بمشاكل الجلد في الصيف باستخدام واقي الشمس بدرجة حماية لا تقل عن 30.