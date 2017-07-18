حقيقة استفادة البشرة من "الماسكات".. دكتور جلدية يوضح

كتب - هشام عواض:

يبحث النساء والرجال أيضاً على طرق للعناية بجمال بشرتهم باستخدام مستحضرات التجميل المختلفة سواء الطبيعية أو الكيميائية، التي تمنح البشرة نضارة وإشراقة وجمال، ومنها "الماسكات".

لدى الكثير من النساء بشكل خاص اعتقاد شائع أن إعداد "الماسكات" المختلفة مثل الزبادي والخيار على سبيل المثال، على وجوههن يفيد البشرة ويمنحها جمالًا، إلا أن الدكتور حسن الفكهاني، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب جامعة المنيا، أوضح لـ"مصراوي" عدم حقيقة هذا الأمر.

قال "الفكهاني"، إن بشرة الرجل تختلف عن المرأة، حيث أن أغلب الرجال لديهم بشرة دهنية، ولديهم مستقبلات أكثر لذلك يكون حب الشباب أعنف وأكثر لدى الرجال أكثر من السيدات.

وأضاف "الفكهاني"، أن حتى الآن لا توجد أى أبحاث علمية تؤكد فعالية ماسكات التى توضع على الوجه.

وأكد دكتور الأمراض الجلدية، أن المسام الموجودة فى ماسك الخيار والزبادي أشهر أنواع الأقنعة المعروفة على مستوى العالم، أكبر من مسام الجلد لذلك لا تستفيد منها البشرة.