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بالصور.. حملة من "الزراعة" لتفقد محصول القطن في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة من "الزراعة" لتفقد محصول القطن في الإسماعيلية

11:34 ص الثلاثاء 18 يوليه 2017

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إيقاف 15 حالة بناء مخالفة على أراضي زراعية في المنيا

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إيقاف 15 حالة بناء مخالفة على أراضي زراعية في المنيا

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

أجرى المهندس محمود عبدالقادر، مدير عام مكافحة الآفات الزراعية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية على زراعات القطن في إدارة القنطرة غرب الزراعية، والتي تصل مساحتها إلى 298 فدانًا، رافقه فيها المهندس منصور أنور مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب، والمهندس ناصر البرديسي رئيس أقسام المكافحة بالقنطرة غرب، ومهندسي المكافحة بمديرية الزراعة، في إطار الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن.

وقال مدير عام المكافحة إن إجمالي المزروع من القطن هذا العام على مستوى الإسماعيلية وصل إلى 797 فدانًا، بواقع 500 فدان في القنطرة شرق، و297 فدانًا في القنطرة غرب، من قطن جيزة 94 طويل التيلة.

واستمع عبدالقادر إلى مشاكل المزارعيين، للعمل على حلها، من خلال توفير المبيدات اللازمة لمحصول القطن وإعطاء الإرشادات الزراعية في هذة الفترة الحرجة، من حياة النبات والاهتمام بحالة القطن العامة.

وتفقد عبدالقادر، المصايد المائية والقمعية وأخذ القراءات، وعمل التحليل الحقلي وإعطاء الإرشادات، 

وقدم لجميع المهندسين بإدارة القنطرة غرب على مجهودهم الكبير في المكافحة الحقلية والبستانية وفي تسهيل عبور المبيدات والأدوية الخاصة بالقطن لمزارعي القنطرة شرق.

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