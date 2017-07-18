وزير الخارجية الإيراني: الاستفتاء في كردستان العراق سيكون له تداعياته الكارثية

طهران - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن استفتاء استقلال كردستان العراق "قرار غير صائب وستكون تداعياته كارثية على أمن العراق والمنطقة".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن ظريف القول :"قلنا لهم (المسؤولون الكرد) إن هذا القرار خاطئ، وأعتقد أن وجهات نظر جميع دول المنطقة متفقة بهذا الخصوص".

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني حذر من أن إجراء هذه الاستفتاء "سيؤدي إلى عزلة أكراد العراق وتقويض قدرات هذا الإقليم وبالتالي هذا البلد تماما".

وتخشى إيران من استقلال الإقليم العراقي لأن هذه الخطوة من شأنها تشجيع أكراد إيران على المطالبة بالمزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تخشى تركيا من تأثير هذه الاستفتاء عليها في ظل مساعي المسلحين الأكراد المستمرة لإعلان حكم ذاتي في المناطق ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقي البلاد.