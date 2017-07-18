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وزير النقل يبحث مع "مميش" إعداد مخطط عام للموانئ المصرية

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مصراوي Masrawy

وزير النقل يبحث مع "مميش" إعداد مخطط عام للموانئ المصرية

11:19 ص الثلاثاء 18 يوليه 2017

القاهرة- (أ ش أ):

بحث الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إعداد مخطط عام لكل الموانئ المصرية لتحقيق التكامل فيما بينها.

وأكد وزير النقل- في اجتماع مع الفريق مميش اليوم الثلاثاء بحضور قيادات النقل البحري بوزارة النقل- تحقيق التكامل بين الموانئ البحرية وعدم تعارض محطات الحاويات والصب في الموانئ ضد بعضها، وذلك من خلال مشروعات التطوير التي سيتم تنفيذها بالموانئ.

كما ناقش الاجتماع التعاون بين وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء الاسكندرية وهيئة قناة السويس في عدد من أعمال التكريك بميناء الاسكندرية وكذلك التعاون بين وزارة النقل ممثلة في هيئة النقل النهري وهيئة قناة السويس في اعمال تكريك المجرى الملاحي النهري.

ونوه عرفات بأن وزارة النقل تولي أهمية كبرى لتعظيم الاستفادة من نهر النيل في نقل البضائع للتخفيف على الطرق التي تتكلف الملايين في أعمال الصيانة.

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