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حفل لاكتشاف مواهب قرى محافظة المنيا - صور

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مصراوي Masrawy

حفل لاكتشاف مواهب قرى محافظة المنيا - صور

11:27 ص الثلاثاء 18 يوليو 2017

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المنيا - ريمون الراوي:

شهد عصام البديوى محافظ المنيا، مساء أمس الاثنين، حفل التصفيات النهائية لمهرجان (جرافيتي) لمواهب القرى بالمحافظة، والذي أقيم بالمسرح الروماني المكشوف.

حضر الاحتفال اللواء أحمد جبريل، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا، والكاتبة والأديبة ابتسام الدمشاوي، وعدد من وكلاء الوزارة.

وقال المحافظ: إن فكرة المسابقة تساهم بشكل كبير في اكتشاف المواهب وتسليط الضوء على المبدعين في كافة المجالات عن طريق التواصل معهم في القرى والنجوع البعيدة، واستغلال تلك المواهب وتوظيفها التوظيف السليم، كل في مجاله، من خلال خطة موضوعة فعليًّا لتنمية الإبداع الفني والثقافي داخل القرية بالمنيا.

شملت التصفيات الأولى للمسابقة قرى من مراكز "المنيا - بني مزار - سمالوط - مطاي - ديرمواس – أبو قرقاص"، في مجالات الغناء والإنشاد والشعر والكتابة الأدبية والتمثيل والرسم والتصوير الفوتوغرافي.

ومن المقرر أن تقوم لجنة تحكيم متخصصة في كل المجالات المشترَك بها في اختيار المراكز الأولى من بين 40 متسابقًا في نهاية الفعاليات.

وفى نهاية الحفل سلم المحافظ شهادات تقدير للمشاركين في المسابقة.

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