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تعرف على أسعار الحديد اليوم .. عز الأعلى سعرًا بـ10900 جنيه للطن

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تعرف على أسعار الحديد اليوم .. عز الأعلى سعرًا بـ10900 جنيه للطن تعرف على أسعار الحديد اليوم .. عز الأعلى سعرًا بـ10900 جنيه للطن

التحرير

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شهدت الحديد اليوم إستقرار ملحوظ فى الأسعار وسجل عز الأعلى سعرًا بالسوق بنحو 10900 جنيه للطن، والدخيلة 10900 جنيه للطن.

فيما سجل حديد طنطا وبيانكو وقوطة ومصر ستيل بالسوق اليوم بنحو 9800 جنيه للطن.

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وعن باقي أسعار الحديد فقد سجل بشاي نحو 10850 جنيه للطن، والعتال نحو 10750 جنيه للطن، والمصريين والمراكبى نحو 10650 جنيه للطن، والكومى نحو 10000 جنيه للطن.

بينما سجل العشري نحو 10500 جنيه للطن، والجارحي نحو 10200 جنيه للطن، وأكتوبر وسرحان وأركو 10000 جنيه للطن، والسويس نحو 9850 جنيه للطن، ومصر ستيل 9800 جنيه للطن، والجيوشى نحو 10500 جنيه للطن.

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التحرير

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