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ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

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ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

التحرير

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نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الثلاثاء، في ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم تم تجمعيه من خلال التلاعب بماكينات صرف الخبز بإثبات نقاط صرف وهمية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

تلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية إخطارًا من الملازم أول عبد الحميد عبد الونيس الضابط بكمين سندبيس  دائرة مركز القناطر الخيرية، يفيد ضبط السيارة رقم ع س 8135 قيادة  "محمد س" مُحملة بكمية من الدقيق البلدي استخراج 82% المدعم تزن نحو 10 أطنان قبل بيعها في السوق السوداء.

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تم التحفظ علي السيارة وحمولتها  وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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التحرير

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