تعرف على أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية اليوم

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شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2017 إستقرارًا ملحوظًا فى الأسعار، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 623 جنيه للجرام.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 712 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل نحو 534 جنيه للجرام، وعيار 14 سجل نحو 415 جنيه للجرام، وعيار 12 سجل نحو 356 جنيه للجرام.

بينما سجلت أونصة الذهب نحو 22143 جنيه، والجنيه الذهب نحو 4984 جنيه، وكيلو الذهب نحو 712000 جنيه.

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وعلى صعيد سوق المال العالمي فقد سجل الذهب عيار 24 نحو 711.57 جنيه، وعيار 21 سجل نحو 622.64 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل نحو 533.69 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 415.09 جنيه، وعيار 12 سجل نحو 355.79 جنيه.

فيما سجلت أوقية الذهب بسوق المال العالمي نحو 22130 جنيه، والجنيه الذهب نحو 4981 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 711.574 جنيه.