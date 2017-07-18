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الاستثمار تخطط لإقامة حضانات لمشروعات الشباب فى 6 محافظات

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الاستثمار تخطط لإقامة حضانات لمشروعات الشباب فى 6 محافظات الاستثمار تخطط لإقامة حضانات لمشروعات الشباب فى 6 محافظات

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أحمد الألفي، مؤسسة شركة فلات 6 لابز، وهاني السنباطي، المدير التنفيذي لشركة سواري فنتشرز، وذلك بمقر الوزارة فى شارع عدلى.

وبحث الاجتماع، تنفيذ الاتفاق الذى تم توقيعه بين الوزيرة وشركة فلات 6 لابز وشركة لريادة الاعمال والاستثمار، ممثلة فى الدكتور شهاب مزربان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وحسن العطاس، عضو مجلس إدارة الشركة، وأشرف غزالى، الرئيس التنفيذى لشركة إن أي كابيتال، للاستثمار فى الشركات الناشئة بقيمة 10 ملايين جنيه، وتخصيص مكان فى مركز خدمة المستثمرين لخدمة رواد الأعمال.

وناقش الاجتماع، إطلاق مبادرة فى 6 محافظات لإقامة حضانات لمشروعات الشباب، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، لدعم مشروعات الشباب فى المحافظات، وعدم الاقتصار على القاهرة فقط، كبداية لعمل هذه المبادرة فى باقي محافظات مصر، على أن تتضمن المبادرة تخصيص مكان واحد فى المحافظة يجمع هذه الحضانات، وفى هذا الإطار، أعربت الوزيرة، عن استعدادها لتخصيص مكان فى عدد من المناطق الاستثمارية والحرة ببعض المحافظات.

وأكدت الوزيرة، على أهمية زيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجا خاصة فى الصعيد، لما لها من دور فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة.

وأوضحت الوزيرة، أن هدفها هو مساعدة المستثمر الصغير ورواد الاعمال، فى إطار ما تضمنه قانون الاستثمار من دعم لريادة الاعمال، وفى ظل حرص الوزارة على توفير فرص متساوية لكل المستثمرين كبار وصغار وتقديم الدعم الفنى والمادى لهم، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق مع شركاء مصر فى التنمية لزيادة الدعم لمشروعات الشباب فى المحافظات.

وأكد الدكتور شهاب مرزبان، أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار ستدعم حضانات ريادة الأعمال، ما سيكون له أثر إيجابى على مساندة الشركات الناشئة المشاركة فيها ودفعها إلى النمو.

وذكر أحمد الالفى، أن هذه الحضانات ستكون فرصة لتدريب الشباب والمرأة وتوفير فرص عمل لهم.

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