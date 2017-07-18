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منحة دراسية لـ"مريم فتح الباب" من جامعة فاروس

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مصراوي Masrawy

منحة دراسية لـ"مريم فتح الباب" من جامعة فاروس

11:00 ص الثلاثاء 18 يوليو 2017


الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت جامعة فاروس في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم منحة شاملة التكاليف الدراسية والإقامة، للطالبة مريم فتح الباب الحاصلة على المركز الأول، بقطاع شرق القاهرة، في الثانوية العامة.

وقال علاء رجب، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، إن المنحة للطالبة هدفها دعم وتشجيع نماذج أخرى من الطلاب على التفوق الدراسي، مؤكدًا أن الطالبة قدمت نموذجًا مشرفًا للطالب المتفوق.

وأشار رجب إلى أنه في حال موافقة الطالبة على المنحة ستتكفل الجامعة بكافة التكاليف اللازمة لتغطية دراستها وإقامتها في الإسكندرية، حتى الانتهاء من سنوات الدراسة.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمود محي الدين، رئيس جامعة فاروس، أن الجامعة تفخر بتقديم المنحة للطالبة المتفوقة، قائلًا: "فخر لأي جامعة في أن تنتمي لها طالبة مثل مريم فتح الباب".

وتحدت الطالبة مريم فتح الباب ظروفها الاجتماعية والمادية بحصولها على 99% فى الثانوية العامة، وتعيش في غرفة واحدة مع أسرتها، ووالدها الذي يعمل حارس عقار.

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